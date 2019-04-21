Полиция составила админпротокол на Зеленского за показанный бюллетень

Полиция составила административный протокол на кандидата в Президенты Владимира Зеленского за демонстрацию своего избирательного бюллетеня после голосования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Полицейские прибыли в избирательный штаб кандидата, где составили на Владимира Зеленского административные материалы по ст. 212-10 (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 - 850 гривен).

Материалы будут переданы на рассмотрение суда.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский проголосовал во втором туре выборов Президента. Зеленский показал свой бюллетень с крестиком напротив фамилии кандидата.