У Росії розповіли, за яких умов будуть виплачувати пенсії жителям ОРДЛО

Голова російського Міністерства праці Максим Топілін розповів про умови, на підставі якого мешканцям "Л/ДНР", отримали паспорти РФ, будуть виплачувати російські пенсії. Про це повідомляє "РІА Новини".

За словами Топіліна, які претендують на отримання російської пенсії в першу чергу повинні зареєструватися на території Росії.

Топілін також запевнив, що виплата пенсій жителям Донбасу не стане проблемою для бюджетів Пенсійного Фонду і Фонду соціального страхування.

Як повідомляли Українські Новини, США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР". Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер вважає, що рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу порушенням "мінських домовленостей".

Путін здивувався "негативу" через видачі паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу. Росія не вважає порушенням "мінських домовленостей"спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі.