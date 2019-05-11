Зливові атмосферні фронти відступлять, але повернуться з Заходу: прогноз погоди на тиждень

Після суботніх короткочасних дощів всією Україною, з неділі, 12 травня, до середи, 15 травня, в Україні очікується тепла погода вдень і місцями нічні заморозки. Дощі ненадовго припиняться тільки у вівторок, 14 травня, і торкнеться недовге прояснення центральних і східних областей. Вже в середу зливи повернуться з Заходу.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на "Укргідрометцентр".

Так, згідно з прогнозом, в неділю, 12 травня, по всій території України, крім західних областей, очікуються опади. У центральних областях температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градус, тоді як у західних +4...+10 градусів, вдень +17...+24 градуси і короткочасні нічні опади. На сході вночі +6...+12 градусів, вдень +19...+24 градуси, а на півночі вночі +5...+11 градусів, вдень +18...+23 градуси. На півдні ж очікуються +6...+11 градусів вночі та +17...+23 градуси вдень. Вітер південно-східний, 3-8 м/с по всій Україні.

У понеділок, 13 травня, дощі ще не відступлять і будуть лити круглі добу по всій країні. У центрі України вночі та вдень зливи при температурі +10...+12 градусів вночі і спекотними +20...+22 вдень. Температура повітря в західних і північних областях очікується від +9 до +11 вночі та +19...+22 вдень у центральних і східних - трохи тепліше - від +21...+23, вдень +9...+13 вночі і на півдні від +9 до +12 градусів, вдень +19...+22. По всій країні південно-східний вітер 3-8 м/c.

У вівторок, 14 травня, в центральній та східній Україні зливи нарешті відступлять і буде світити сонце. Дощі очікуються лише у західних і північних областях, там буде нижче і температура повітря. На заході стовпчики термометрів опустяться до +8...+11 градусів вночі, вдень - від +14 до +20 градусів, на півночі вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23. У центрі ж +10...+12 вночі і +21...+23 вдень. У східних областях найтепліше - від +11 до +13 вночі і +22...+25 вдень. На півдні вночі +10...+13 градусів, вдень +21...+23. Південно-східний вітер 3-8 м/c очікується по всій Україні.

У середу, 15 травня, дощі прийдуть із заходу до центральної України, на сході все ще буде сухо. При цьому температура повітря переважно не зміниться: у західних областях вдень очікуються холодні +9...+11 градусів вночі та +14...+18 вдень, в центральних вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23, на півночі також вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23, на сході від +11 до +13 вночі і вдень +23...+25, тоді як у південних регіонах від +10...+13 градусів вночі і +19...+23 днем. Вітер залишиться незмінним і складе 3-8 м/с.

Карти: Укргідрометцентр

Таким чином, дощі також будуть лити до середини тижня, трохи відступивши лише у вівторок в центральних і східних областях.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик розповіла про погоду на вихідних.

Також в найближчі дні в Україні дощі не припиняться хоча в неділю може виглянути сонце.