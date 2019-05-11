Дожди с грозами и холодными ночами: синоптик рассказала о погоде на выходных

Несмотря на периодическое появление солнца, на выходных Украину снова накроют дожди.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nТак, 11-12 мая в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями.\r\nТемпература воздуха повысится и дожди могут в теплой атмосфере сопровождаться грозами.\r\nВ течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +16...+22 градусов. Ночью будет холоднее, +6...+13 градусов.\r\n"Для сравнения, как там у людей - в Германии и окружающих странах холод ниже 10 градусов, а на юге Испании и в Португалии жара за +30 градусов. Поэтому наши около +17...+22 градусов - лучшие", - рассказала Диденко.\r\nПо ее словам, в Киеве же в выходные, 11-12 мая, периодические дожди, но теплые - днем +18...+20 градусов. Возможна гроза.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, в ближайшие дни в Украине дожди не прекратятся, хотя в воскресенье может выглянуть солнце.\r\nТем временем 12 мая в Украине будет отмечаться День матери.