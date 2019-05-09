Синоптик рассказала, когда прекратятся дожди

В ближайшие дни в Украине дожди не прекратятся.

Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Здесь народ интересуется, когда прекратятся дожди. Никогда. Пока что. Это - прогностическая диаграмма на ближайшие дни для Киева. Прекращение - будет, прояснение - да. Но дожди никуда не уйдут. Устойчивого хорошего мощного антициклона, который бы прекратил все это мокрое безобразие, пока не видно", - написала она.

Инфографика: Наталка Диденко

Однако Диденко успокоила украинцев, отметив, придет время, когда будет сухо, а дождей не будет.

"Но, немного наблюдая синоптическую жизнь, могу сказать, что свято место пусто не бывает. Синоптическое также. Поэтому, если в одном месте льет и переливает, то обязательно придет время, когда будет сушить и пересушивать. И снова придется формулировать претензии к атмосфере. Пока - зонты работают, бретельки - отдыхают", - отметила синоптик.

Как сообщали Українські Новини, 10 мая в Киеве ясно, ночью умеренный, а днем небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +16…+18 градусов.

Также Спасатели предупредили украинцев о сильных заморозках.