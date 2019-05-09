Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце

В четверг, 9 мая, в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях прекратятся дожди, хотя в самом Киеве будет прохладно и дождливо

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

На востоке и большей части центральных областей и юга - пройдут дожди, местами с грозами.

Ветер будет с северо-запада, порывистый.

Температура воздуха повысится и в течение дня составит относительно комфортные +14...+18 градусов, а на востоке и севере даже до +20 градусов.

"Ночь, конечно, будет холоднее, +5...+9 градусов, на востоке +7...+13 градусов. В западных областях ночью холоднее, +1...+5 градусов, местами - внимание! - заморозки 0-3 градуса", - предупредила синоптик.

В Киеве же 9 мая прояснится, появится солнце, потеплеет. Только к вечеру увеличится облачность, подойдет дождь. Днем в четверг температура воздуха достигнет +15...+18 градусов.

"К концу недели в столице уже так и будет, тепло, но перспективы быть солнечной есть разве что у ближайшего воскресенья, потому что 10 и 11 мая - преимущественно влажные, с периодическими дождями", - рассказала Диденко.

Карта: Наталья Диденко/Facebok

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю.

Также в Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде.