подписаться на рассылку
26.25 26.65
29.2 29.9
˟
  • Главная
  • Новости
  • Жизнь
  • Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце
09 мая 2019, четверг, 06:00 1157 Карта
Жизнь 2019-05-09T06:00:02+03:00
Українські Новини
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце

Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В четверг, 9 мая, в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях прекратятся дожди, хотя в самом Киеве будет прохладно и дождливо.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

На востоке и большей части центральных областей и юга - пройдут дожди, местами с грозами.

Ветер будет с северо-запада, порывистый.

Температура воздуха повысится и в течение дня составит относительно комфортные +14...+18 градусов, а на востоке и севере даже до +20 градусов.

"Ночь, конечно, будет холоднее, +5...+9 градусов, на востоке +7...+13 градусов. В западных областях ночью холоднее, +1...+5 градусов, местами - внимание! - заморозки 0-3 градуса", - предупредила синоптик.

В Киеве же 9 мая прояснится, появится солнце, потеплеет. Только к вечеру увеличится облачность, подойдет дождь. Днем в четверг температура воздуха достигнет +15...+18 градусов.

"К концу недели в столице уже так и будет, тепло, но перспективы быть солнечной есть разве что у ближайшего воскресенья, потому что 10 и 11 мая - преимущественно влажные, с периодическими дождями", - рассказала Диденко.

Карта: Наталья Диденко/FacebokКарта: Наталья Диденко/Facebok

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю.

Также в Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде.

Больше новостей о: Ливень Прогноз погоды атмосферный фронт погода в Украине

Архив
Новости
Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ 06:10
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце 06:00 Карта
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве 05:50
Трамп заблокировал публикацию полного доклада о вмешательстве России в выборы президента США 23:59
Оркестр морпехов. Фото: soundcloud.cоm/Оркестр морских пехотинцев
Оркестр морпехов записал драйвовую рок-песню 23:30
больше новостей
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку 06:45
Луценко уволил своего зама Енина 11:42
Водителей снова обяжут проходить техосмотр 07:15
Суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства 06:30
больше новостей
Зеленский хочет вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение 16:09
Генпрокуратура хочет силой привести Порошенко на допрос 10:52
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Пешеходно-велосипедный мост. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарские архитекторы обвиняют Киев в незаконном использовании их проекта для строительства "моста Кличко" 11:03
Суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok