Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце

В четверг, 9 мая, в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях прекратятся дожди, хотя в самом Киеве будет прохладно и дождливо.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nНа востоке и большей части центральных областей и юга - пройдут дожди, местами с грозами.\r\nВетер будет с северо-запада, порывистый.\r\nТемпература воздуха повысится и в течение дня составит относительно комфортные +14...+18 градусов, а на востоке и севере даже до +20 градусов.\r\n"Ночь, конечно, будет холоднее, +5...+9 градусов, на востоке +7...+13 градусов. В западных областях ночью холоднее, +1...+5 градусов, местами - внимание! - заморозки 0-3 градуса", - предупредила синоптик.\r\nВ Киеве же 9 мая прояснится, появится солнце, потеплеет. Только к вечеру увеличится облачность, подойдет дождь. Днем в четверг температура воздуха достигнет +15...+18 градусов.\r\n"К концу недели в столице уже так и будет, тепло, но перспективы быть солнечной есть разве что у ближайшего воскресенья, потому что 10 и 11 мая - преимущественно влажные, с периодическими дождями", - рассказала Диденко.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebok\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю.\r\nТакже в Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде.