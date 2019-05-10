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10 мая 2019, пятница, 14:21 1524
Жизнь 2019-05-10T14:29:21+03:00
Українські Новини
В субботу по всей Украине кратковременный дождь

В субботу по всей Украине кратковременный дождь

Дождь. Фото: reading
Дождь. Фото: reading

В субботу, 11 мая, в Киеве облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+19 градусов, в Закарпатье +16…+21 градус.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Моршине ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Трускавце ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Сваляве ночью местами дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +14…+20 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +14…+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +17…+23 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Ялте ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в ближайшие дни в Украине дожди не прекратятся.

Тем временем 12 мая в Украине будет отмечаться День матери. 

Больше новостей о: Дожди Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах

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