У вихідні курс продажу російського рубля продовжує падати

У суботу, 11 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 10 травня знизився на 2 копійки і становить 3,61 гривні за 10 рублів.

Водночас курс продажу впав на 2 копійки і становить 4,15 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 11 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж 3,61 4,15 3,90 5,00 2,50 4,02

Як повідомляли Українські Новини, економісти спрогнозували курс гривні на травень.

Також Нацбанк зберіг прогноз зростання ВВП. Крім того, кожна п'ята доларова купюра в Україні - підроблена. Найвищий ризик купити підробку – в обмінниках. При цьому найчастіше підробляють стодоларові банкноти.