У вихідні курс продажу російського рубля продовжує падати

У суботу, 11 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 10 травня знизився на 2 копійки і становить 3,61 гривні за 10 рублів.\r\nВодночас курс продажу впав на 2 копійки і становить 4,15 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 11 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n3,61\r\n\r\n\r\n4,15\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n3,90\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, економісти спрогнозували курс гривні на травень.\r\nТакож Нацбанк зберіг прогноз зростання ВВП. Крім того, кожна п'ята доларова купюра в Україні - підроблена. Найвищий ризик купити підробку – в обмінниках. При цьому найчастіше підробляють стодоларові банкноти.