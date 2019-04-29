подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
29 апреля 2019, понедельник, 08:57 237
Финансы 2019-04-29T08:57:45+03:00
Українські Новини
Экономисты спрогнозировали курс гривны на май и назвали главные риски

Экономисты спрогнозировали курс гривны на май и назвали главные риски

После небольшого ослабления, случившегося перед выборами президента, гривна крепнет. Нацбанк также повысил официальный курс гривны.

Эксперты прогнозируют нацвалюте в ближайшие месяцы относительную стабильность, но не исключают небольших скачков курса в связи с выплатами по долгам и повышением соцстандартов, пишет "Сегодня". 

Банкиры и аналитики финансового рынка прогнозируют стабильность курса гривны, но говорят, что он будет чуть выше 27 грн/долл.

"Скачок наличного курса перед выборами носил спекулятивный характер, — сказал управляющий директор финкомпании "Аверс №1" Игорь Львов. — Рынок не ожидает резких скачков, так как со стороны будущего президента подтверждено сотрудничество с МВФ. Но в ближайшие два-три месяца курс окажется в коридоре 27—27,5 грн/долл из-за выплат по внешним долгам и роста соцстандартов с 1 июля, так как приток "лишней" гривны на рынок ослабит ее курс".

А вот руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин видит три возможных риска, способных обвалить гривну уже в мае выше 28 грн/долл.

"Первый риск — это выплаты по внешнему госдолгу в начале мая (около 2 млрд долл), второй — если по итогам миссии МВФ, намеченной на май, мы не получим от Фонда очередной транш в 1,9 млрд долл, третий — возможный досрочный роспуск новым президентом Верховной Рады и досрочные парламентские выборы, — анализирует Шевчишин. — Последний риск пока маловероятен, но не исключен".

В целом эксперты оценивают, что вероятность девальвации гривны ниже 28 грн/долл примерно втрое ниже, чем стабильность ее курса в ближайшие 100 дней в пределах 27—27,5 грн/долл.

Летом курс доллара останется в коридоре 26,5—27,5 грн, считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский.

"Снизится деловая активность, вырастет экспорт наших товаров, и снизится импорт нефтепродуктов — это все укрепит нацвалюту. Но есть риски политические. Если власть потеряет контроль над ситуацией в стране, это отпугнет инвесторов, а люди захотят снять деньги из банков", — отмечает эксперт.

Как сообщали Українські Новини, с 19 по 26 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 34,57 коп. до 26,7890 UAH/USD, курс покупки понизился на 32,46 коп. до 26,4678 UAH/USD.

Ранее в Минфине объяснили причины резкого подорожания гривны.

Тем временем Национальный банк сохранил прогноз роста ВВПА банки продолжают сокращать региональную сеть.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют экономический прогноз

Архив
Новости
Украинцев предупредили о сильных дождях и грозах 12:02
Зеленскив Турции. Фото: Анадолу
Зеленский возвращается в Украину 11:44
На Шри-Ланке запретили носить паранджу 11:18
Подрыв авто гранатой. Фото: ГУ НП в Харьковской области
В Харькове в авто бросили гранату: водитель госпитализирован 10:45
Это будет очень яркая деятельность Президента: юрист Зеленского рассказал о стратегии ЗЕкоманды 10:18
больше новостей
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко 08:15
На майские частично перекроют движение через реку в Киеве 07:00
Подросток упал с моста во время селфи в Харьковской области 14:28
В пасхальное воскресенье шквальный ветер, грозы и дожди охватят Украину 06:00 Карта
Немецкие депутаты приготовили новые инициативы по Донбассу 15:29
больше новостей
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко 08:15
Владимир Зеленский. Скриншот: Владимир Зеленский/Facebook
Никаких "решал" от Зеленского в Украине нет и быть не может: новое видеообращение победителя выборов 13:57
Путин хочет выдавать паспорта РФ всем украинцам по упрощенной процедуре, - росСМИ 12:13
Биометрические паспорта перестали выдавать по техническим причинам 18:01
"Нацкорпус" провел митинг в Харькове 22:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok