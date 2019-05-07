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07 мая 2019, вторник, 06:45 9308
Финансы 2019-05-07T09:11:49+03:00
Українські Новини
Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку

Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку

Доллары. Фото: pixabay
Доллары. Фото: pixabay

Гривна укрепляется и многие украинцы решили запастись валютой. Но каждая пятая долларовая купюра в Украине является фальшивкой. Об этом свидетельствует статистика ассоциации банковских учреждений. При этом чаще всего подделывают стодолларовые банкноты, сообщает "Сегодня".

Так, Катерина Филатова купила пять купюр по 20 долларов в уличном обменнике. И только дома, когда сравнила банкноты, поняла, что одна двадцатка липовая.

"Все купюры были плотные, а одна – тонкая. Решила обратиться к знакомой в банк, чтобы проверить. Оказалась что, двадцатка поддельная. В общем, 500 гривен коту под хвост", – рассказывает Катерина.

Самый высокий риск купить подделку – в обменниках. Там едва ли не половина банкнот фальшивые.

"Поддельный доллар – гладкий, а подлинный – шершавый. На настоящий краска наносится рельефно, вы это сразу почувствуете руками", – говорит банковский эксперт Татьяна Пономарева.

Специалисты напоминают, как еще отличить настоящие доллары от поддельных. Советуют обращать внимание на так называемую "микропечать", кроме того на подлинных долларах внутри нанесен номинал.

"Самое главное – обращать внимание на водяные знаки. Если они есть, то доллар доллар подлинный. Технологию с водяными знаками пока не научились подделывать", – отмечает Пономарева.

Также не следует покупать валюту по подозрительно низкому курсу. Самый безопасный вариант – пойти за долларами в банковское учреждение. Кроме того, не следует забывать на кассе чек об обменной операции.

Как сообщали Українські Новини, экономисты спрогнозировали курс гривны на май и назвали главные риски.

Тем временем Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП.

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