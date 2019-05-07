Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку

Гривна укрепляется и многие украинцы решили запастись валютой. Но каждая пятая долларовая купюра в Украине является фальшивкой. Об этом свидетельствует статистика ассоциации банковских учреждений. При этом чаще всего подделывают стодолларовые банкноты, сообщает "Сегодня".\r\nТак, Катерина Филатова купила пять купюр по 20 долларов в уличном обменнике. И только дома, когда сравнила банкноты, поняла, что одна двадцатка липовая.\r\n"Все купюры были плотные, а одна – тонкая. Решила обратиться к знакомой в банк, чтобы проверить. Оказалась что, двадцатка поддельная. В общем, 500 гривен коту под хвост", – рассказывает Катерина.\r\nСамый высокий риск купить подделку – в обменниках. Там едва ли не половина банкнот фальшивые.\r\n"Поддельный доллар – гладкий, а подлинный – шершавый. На настоящий краска наносится рельефно, вы это сразу почувствуете руками", – говорит банковский эксперт Татьяна Пономарева.\r\nСпециалисты напоминают, как еще отличить настоящие доллары от поддельных. Советуют обращать внимание на так называемую "микропечать", кроме того на подлинных долларах внутри нанесен номинал.\r\n"Самое главное – обращать внимание на водяные знаки. Если они есть, то доллар доллар подлинный. Технологию с водяными знаками пока не научились подделывать", – отмечает Пономарева.\r\nТакже не следует покупать валюту по подозрительно низкому курсу. Самый безопасный вариант – пойти за долларами в банковское учреждение. Кроме того, не следует забывать на кассе чек об обменной операции.\r\nКак сообщали Українські Новини, экономисты спрогнозировали курс гривны на май и назвали главные риски.\r\nТем временем Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП.