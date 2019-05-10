Перед выходными курс рубля почти не изменился в киевских обменниках

В пятницу, 10 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 8 мая не изменился и составляет 3,63 гривны за 10 рублей.\r\nВ то же время курс продажи упал на 3 копейки и составляет 4,17 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 10 мая:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,63\r\n4,17\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Нацбанк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 мая, на 9,04 коп. до 26,2496 UAH\/USD.\r\nВ то же время НБУ заяивли, что несмотря на улучшение основных экономических показателей в 2016-2018, риски для макроэкономической стабильности сохраняются.\r\nЭкономисты назвали главные риск спрогнозировали курс гривны на май.\r\nТакже Нацбанк сохранил прогноз роста ВВП.\r\nКроме того, сообщалось, что каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная. Самый высокий риск купить подделку – в обменниках. При этом чаще всего подделывают стодолларовые банкноты.