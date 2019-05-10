Перед выходными курс рубля почти не изменился в киевских обменниках

В пятницу, 10 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 8 мая не изменился и составляет 3,63 гривны за 10 рублей.

В то же время курс продажи упал на 3 копейки и составляет 4,17 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 10 мая:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,63 4,17 Максимальный 4,00 5,00 Минимальный 2,50 4,02

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 мая, на 9,04 коп. до 26,2496 UAH/USD.

В то же время НБУ заяивли, что несмотря на улучшение основных экономических показателей в 2016-2018, риски для макроэкономической стабильности сохраняются.

Экономисты назвали главные риск спрогнозировали курс гривны на май.

Также Нацбанк сохранил прогноз роста ВВП.

Кроме того, сообщалось, что каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная. Самый высокий риск купить подделку – в обменниках. При этом чаще всего подделывают стодолларовые банкноты.