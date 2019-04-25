НБУ сохранил прогноз роста ВВП

Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП на 2,5% в 2019 году при инфляции в 6,3%.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nНациональный банк все еще ожидает, что инфляция снизится до 6,3% на конец 2019 и до 5,0% на конец 2020 года.\r\nКак и прогнозировалось ранее, уже к началу 2020 года инфляция войдет в пределы целевого диапазона (5% +\/- 1 п.п.).\r\nЭто, прежде всего, будет результатом жестких монетарных условий и сдержанной фискальной политики.\r\nТакже среди основных факторов дальнейшего замедления инфляции являются: снижение темпов роста заработных плат; укрепление обменного курса гривны в первом квартале 2019 года, что будет тормозить темпы роста цен на непродовольственные товары; удешевление газа на мировых рынках, которое будет отображаться в изменении внутренних цен; увеличение предложения продовольственных товаров как отечественного, так и иностранного происхождения.\r\nЭти факторы также будут обусловливать дальнейшее замедление базовой инфляции (до 5,0% в текущем году и 3,7% в следующем).\r\nРост экономики в 2019 году замедлится, однако ускорится уже со следующего.\r\nКак и в январе Национальный банк прогнозирует снижение темпов экономического роста в 2019 году до 2,5%.\r\nЭто обусловлено замедлением глобальной экономики и мировой торговли, сдержанной фискальной политикой из-за необходимости погашения значительных объемов государственного долга, а также жесткими монетарными условиями, необходимыми для снижения инфляции до цели.\r\nОсновным драйвером экономического роста будет оставаться частное потребление.\r\nОднако его прирост замедлится под влиянием снижения темпов роста реальных доходов домохозяйств - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы.\r\nИнвестиционный спрос будет сдерживаться политической неопределенностью в год двойных выборов.\r\nРост реального ВВП ускорится до 2,9% в 2020 и 3,7% в 2021 году.\r\nКак сообщали Українські Новини, Минэкономики ухудшило прогноз роста экономики, но улучшило прогноз курса гривны.\r\nРанее МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины.