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25 апреля 2019, четверг, 17:00 356
Экономика 2019-04-25T17:00:28+03:00
Українські Новини
НБУ сохранил прогноз роста ВВП

НБУ сохранил прогноз роста ВВП

НБУ. Фото: bank.gov.ua
НБУ. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП на 2,5% в 2019 году при инфляции в 6,3%.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк все еще ожидает, что инфляция снизится до 6,3% на конец 2019 и до 5,0% на конец 2020 года.

Как и прогнозировалось ранее, уже к началу 2020 года инфляция войдет в пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п.п.).

Это, прежде всего, будет результатом жестких монетарных условий и сдержанной фискальной политики.

Также среди основных факторов дальнейшего замедления инфляции являются: снижение темпов роста заработных плат; укрепление обменного курса гривны в первом квартале 2019 года, что будет тормозить темпы роста цен на непродовольственные товары; удешевление газа на мировых рынках, которое будет отображаться в изменении внутренних цен; увеличение предложения продовольственных товаров как отечественного, так и иностранного происхождения.

Эти факторы также будут обусловливать дальнейшее замедление базовой инфляции (до 5,0% в текущем году и 3,7% в следующем).

Рост экономики в 2019 году замедлится, однако ускорится уже со следующего.

Как и в январе Национальный банк прогнозирует снижение темпов экономического роста в 2019 году до 2,5%.

Это обусловлено замедлением глобальной экономики и мировой торговли, сдержанной фискальной политикой из-за необходимости погашения значительных объемов государственного долга, а также жесткими монетарными условиями, необходимыми для снижения инфляции до цели.

Основным драйвером экономического роста будет оставаться частное потребление.

Однако его прирост замедлится под влиянием снижения темпов роста реальных доходов домохозяйств - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы.

Инвестиционный спрос будет сдерживаться политической неопределенностью в год двойных выборов.

Рост реального ВВП ускорится до 2,9% в 2020 и 3,7% в 2021 году.

Как сообщали Українські Новини, Минэкономики ухудшило прогноз роста экономики, но улучшило прогноз курса гривны.

Ранее МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины.

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