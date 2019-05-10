Кравчук порадив Зеленському "змінити всю владу"

Перший президент України Леонід Кравчук дав кілька порад майбутньому Президентові України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє "112".

"Перше: влада повинна змінитися вся, незалежно від того, погана вона чи хороша, - приходить новий президент і формує нову владу. Не може бути такого, що прийшов один президент, а всі, хто були, - залишилися", - заявив перший президент.

Також зазначається, що Кравчук порадив Зеленському не приймати кадрові рішення швидко.

"... Так робити не можна. Тільки після глибокої і всебічної обробки людину можна призначати на посаду. Я б ніколи не допустив і просив би Володимира Олександровича - він сам про це говорив, але я йому ще раз нагадую, - не мати у владі сватів, братів, кумів, бізнес-партнерів. Влада - це відданість народові України", - вважає перший президент.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський порівняв Порошенка з туристом, який краде тапочки в готелі після виселення, а Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу.

Тим часом, депутат Бондар заявив, що Зеленський хоче спробувати співпрацювати з нинішньою Радою.