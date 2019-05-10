Зеленский сравнил Порошенко с туристом, который ворует тапочки в отеле после выселения

Будущий Президент Украины Владимир Зеленский возмутился последними действиями Петра Порошенко на посту Президента и потребовал от парламента назначить инаугурацию на 19 мая. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном на видеохостинге Youtube.\r\n "Я обращаюсь к украинскому парламенту. Уважаемый депутаты, надеюсь, что за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги – выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока что вы действуете исключительно в своих интересах: боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации", - сказал Зеленский.\r\nТак, Зеленский заявил, что Порошенко совершает "необратимое", пока депутаты Верховной Рады "трясутся за свои мандаты".\r\n"Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший Президент Порошенко совершает необратимое. Он делает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, назначает судей Верховного суда, среди которых юристы Рошена, судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более чем 20 личностям, среди которых ответственные за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание Героя Украины главе Службы безопасности Украины – господину Грицаку", - отметил Зеленский.\r\nТакже Зеленский сравнил Порошенко с туристом.\r\n"Это напоминает мне туриста в египетской гостинице: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормальный воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт. Но не Порошенко, он никак не остановится: тянет полотенца, тапочки, и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу, сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар, и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - добавил Зеленский.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, по словам советника Зеленского, он примет решение о ключевых должностях после получения доступа к базам СБУ, МВД и НАПК.\r\nТем временем, инаугурацию Зеленского предлагают провести два раза: в Раде и на НСК "Олимпийский".