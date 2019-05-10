Зеленский сравнил Порошенко с туристом, который ворует тапочки в отеле после выселения

Будущий Президент Украины Владимир Зеленский возмутился последними действиями Петра Порошенко на посту Президента и потребовал от парламента назначить инаугурацию на 19 мая. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном на видеохостинге Youtube.

"Я обращаюсь к украинскому парламенту. Уважаемый депутаты, надеюсь, что за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги – выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока что вы действуете исключительно в своих интересах: боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации", - сказал Зеленский.

Так, Зеленский заявил, что Порошенко совершает "необратимое", пока депутаты Верховной Рады "трясутся за свои мандаты".

"Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший Президент Порошенко совершает необратимое. Он делает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, назначает судей Верховного суда, среди которых юристы Рошена, судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более чем 20 личностям, среди которых ответственные за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание Героя Украины главе Службы безопасности Украины – господину Грицаку", - отметил Зеленский.

Также Зеленский сравнил Порошенко с туристом.

"Это напоминает мне туриста в египетской гостинице: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормальный воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт. Но не Порошенко, он никак не остановится: тянет полотенца, тапочки, и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу, сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар, и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - добавил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, по словам советника Зеленского, он примет решение о ключевых должностях после получения доступа к базам СБУ, МВД и НАПК.

Тем временем, инаугурацию Зеленского предлагают провести два раза: в Раде и на НСК "Олимпийский".