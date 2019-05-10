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10 травня 2019, пʼятниця, 19:35 58
Політика 2019-05-10T20:46:44+03:00
Українські Новини
Зеленський вимагає від Ради призначити інавгурацію на 19 травня

Зеленський вимагає від Ради призначити інавгурацію на 19 травня

Новообраний Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням проголосувати за призначення дати інавгурації на 19 травня.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він також сказав, що депутати Ради побоюються розпуску парламенту і затягують з датою призначення інавгурації Президента.

"І поки ви трясетесь за свої мандати, колишній Президент Порошенко вершить незворотне", - підкреслив Зеленський.

Він також заявив, що Порошенко призначає вигідних йому людей на провідні посади в країні.

"Я вас дуже прошу. Здайте ключ, розрахуйтеся за міні-бар – і вперед, вам ще митницю і паспортний контроль проходити", - звернувся він до Порошенко.

Крім того, Зеленський закликав Раду думати не про свої робочі місця, а про Україну.

Як повідомляли Українські Новини, за словами радника Зеленського, він прийме рішення про ключових посадах після отримання доступу до баз СБУ, МВС і НАЗК.

Тим часом, інавгурацію Зеленського пропонують провести два рази: в Раді і на НСК "Олімпійський".

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