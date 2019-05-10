Зеленський вимагає від Ради призначити інавгурацію на 19 травня

Новообраний Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням проголосувати за призначення дати інавгурації на 19 травня.\r\nПро це він заявив у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nВін також сказав, що депутати Ради побоюються розпуску парламенту і затягують з датою призначення інавгурації Президента.\r\n"І поки ви трясетесь за свої мандати, колишній Президент Порошенко вершить незворотне", - підкреслив Зеленський.\r\nВін також заявив, що Порошенко призначає вигідних йому людей на провідні посади в країні.\r\n"Я вас дуже прошу. Здайте ключ, розрахуйтеся за міні-бар – і вперед, вам ще митницю і паспортний контроль проходити", - звернувся він до Порошенко.\r\nКрім того, Зеленський закликав Раду думати не про свої робочі місця, а про Україну.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за словами радника Зеленського, він прийме рішення про ключових посадах після отримання доступу до баз СБУ, МВС і НАЗК.\r\nТим часом, інавгурацію Зеленського пропонують провести два рази: в Раді і на НСК "Олімпійський".