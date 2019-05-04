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04 мая 2019, суббота, 18:47 1558
Политика 2019-05-04T20:45:02+03:00
Українські Новини
Депутат Бондарь заявил, что Зеленский хочет попробовать сотрудничать с нынешней Радой

Депутат Бондарь заявил, что Зеленский хочет попробовать сотрудничать с нынешней Радой

Виктор Бондарь. Фото: пресс-служба
Виктор Бондарь. Фото: пресс-служба

Сопредседатель депутатской группы "Відродження" в Верховной Раде Виктор Бондарь заявил, что новоизбранный Президент Владимир Зеленский настроен попробовать сотрудничать с депутатами нынешнего (8-го) созыва Рады.

Об этом он сообщил журналистам по итогам переговоров депутатов с Зеленским, передают Українськi Новини.

"Не прозвучало (о роспуске Рады). Он (Зеленский) прямо сказал, что настроен сейчас посмотреть и пробовать сотрудничать", - сказал Бондарь.

Также он считает такую позицию Зеленского политически правильной, поскольку у него есть возможность "провести" через Раду ключевые законы, которые находятся на данный момент на рассмотрении.

При этом Бондарь подчеркнул, что Президент, имеющий большую поддержку граждан, в случае неудовлетворенности работой депутатов сможет найти способ распустить Раду и после граничного срока - 27 мая.

Кроме того, он заявил, что возможность Президента распустить Раду является для него козырем, который "он вряд ли сможет сделать больше 2 раз".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

Ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.

Тем временем, Портнов опубликовал проект указа президента Зеленского о роспуске парламента.

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