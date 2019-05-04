Депутат Бондарь заявил, что Зеленский хочет попробовать сотрудничать с нынешней Радой

Сопредседатель депутатской группы "Відродження" в Верховной Раде Виктор Бондарь заявил, что новоизбранный Президент Владимир Зеленский настроен попробовать сотрудничать с депутатами нынешнего (8-го) созыва Рады.

Об этом он сообщил журналистам по итогам переговоров депутатов с Зеленским, передают Українськi Новини.

"Не прозвучало (о роспуске Рады). Он (Зеленский) прямо сказал, что настроен сейчас посмотреть и пробовать сотрудничать", - сказал Бондарь.

Также он считает такую позицию Зеленского политически правильной, поскольку у него есть возможность "провести" через Раду ключевые законы, которые находятся на данный момент на рассмотрении.

При этом Бондарь подчеркнул, что Президент, имеющий большую поддержку граждан, в случае неудовлетворенности работой депутатов сможет найти способ распустить Раду и после граничного срока - 27 мая.

Кроме того, он заявил, что возможность Президента распустить Раду является для него козырем, который "он вряд ли сможет сделать больше 2 раз".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

Ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.

Тем временем, Портнов опубликовал проект указа президента Зеленского о роспуске парламента.