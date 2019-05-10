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10 травня 2019, пʼятниця, 16:45 24
Нерухомість 2019-05-10T18:30:02+03:00
Українські Новини
Закарпатський губернатор задекларував квартиру в Румунії

Закарпатський губернатор задекларував квартиру в Румунії

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль задекларував 432 008 гривень доходів за 2018 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією, в 2018 році Москаль отримав 233 260 гривень заробітної плати і 198 748 гривень пенсії.

На рахунку в Державному Ощадному банку він зберігає 75 тис. гривень.

Крім того, Москаль задекларував квартиру площею 94,4 кв.м у Києві, квартиру 98,5 кв. м в Чернівцях, квартиру 60,31 кв. м в Румунії, паркувальне місце 11,9 кв. м в Києві, два квадроцикли Bombardier і снігохід Bombardier.

В декларації відсутня інформація про членів сім'ї.

Як повідомляли Українські Новини, волинський губернатор Савченко задекларировал швейцарський годинник, мобільний телефон Vertu і $307 тис. готівкою.

Секретар Рівненської міськради Паладійчук задекларировал 67,8 тис. доларів і 17,9 тис. євро в особистому сейфі.

Перший заступник рівненського губернатора задекларировал зарплату за сумісництвом і власну АЗС.

Рівненський губернатор Муляренко задекларировал антикварні автомобілі.

Дружина заступника львівського губернатора Замлинського заробила понад 1 млн гривень в 2018.

 

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