Волынский губернатор Савченко задекларировал швейцарские часы, мобильный телефон Vertu и $307 тыс. наличными

Председатель Волынской областной государственной администрации Александр Савченко задекларировал 375 821 гривну доходов за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.\r\nЗаработная плата составила 197 922 гривен, пенсия - 169 100 гривен, проценты - 4 272 гривен и 4 527 гривен.\r\nСавченко принадлежит садовый дом площадью 272,8 кв. м, квартира 39,6 кв. м, земельные участки 20 тыс. кв. м, 1 199 кв. м, 1 200 кв. м.\r\nТакже он задекларировал швейцарские часы Harry Winston, Breguet и Omega и мобильный телефон Vertu.\r\nКроме этого, ювелирные изделия из драгоценных металлов, он не указал торговую марку, название производителя и стоимость.\r\nСавченко принадлежит автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска.\r\nВолынский губернатор указал в декларации 100 инвестиционных сертификатов Радикал банка на 1,191 млн гривен.\r\nОн хранит в банках 5 167 долларов США, 120 долларов США, 33 400 гривен, 206 945 гривен и 1 727 гривен.\r\nНаличными волынский губернатор хранит 307 тыс. долларов США и 430 тыс. гривен.\r\nОн потратил в 2018 году 99 414 гривен на аренду комнаты.\r\nЖена Савченко Ирина получила в 2018 году 45 803 гривен зарплаты.\r\nЕй принадлежат земельные участки площадью 9 498 кв. м, 1 200 кв. м, 1 500 кв. м.\r\nКроме этого, Ирине Савченко принадлежит квартира 124,6 кв. м, три машиноместа (22,4 кв. м, 9,9 кв. м и 19,5 кв. м) и совместно с дочерью Надеждой Савченко (по 50%) квартира площадью 74,4 кв. м.\r\nИрине Савченко принадлежит недостроенный дом 199,57 кв. м, недостроенные хозяйственные сооружения 99 кв. м и 42 кв. м.\r\nТакже ей принадлежат ювелирные изделия из драгоценных металлов, она не указала торговую марку, название производителя и стоимость.\r\nЖена волынского губернатора задекларировала автомобиль AKURA MDX 2008 года выпуска.\r\nИрина Савченко хранит наличными 300 тыс. гривен, 135 тыс. долларов США, 70 тыс. евро.\r\nНадежда Савченко задекларировала 66,67% квартиры 55,4 кв. м, остальные 33,3% принадлежат гражданке Галине Дворецкой.\r\nКак сообщали Українськi Новини, исполняющий обязанности мэра Луцка, секретарь Луцкого городского совета Григорий Пустовит задекларировал 691 256 гривен доходов за 2018 год.\r\nПрезидент Петр Порошенко 23 марта 2018 года уволил председателя Волынской областной государственной администрации Владимира Гунчика и назначил вместо него Александра Савченко.\r\n