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04 мая 2019, суббота, 21:18 2014
Финансы 2019-05-04T21:20:33+03:00
Українські Новини
Секретарь Ровенского горсовета Паладийчук задекларировал 67,8 тыс. долларов и 17,9 тыс. евро в личном сейфе

Секретарь Ровенского горсовета Паладийчук задекларировал 67,8 тыс. долларов и 17,9 тыс. евро в личном сейфе

Секретарь Ровенского городского совета Сергей Паладийчук задекларировал 426 086 гривен в 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

По данным декларанта, в отчетном году он получил 415 100 гривен зарплаты и 10 986 гривен процентов.

У Паладийчука нет недвижимости.

В личном сейфе в Государственном Ощадном банке Паладийчук хранит 67,8 тыс. долларов и 17,9 тыс. евро наличными, а в кредитном союзе "Захид Капитал" имеет депозитный вклад 62,4 тыс. гривен.

Кроме того, в разделе "Денежные средства" он указал 24 600 долларов и 716 540 гривен, которые одолжил "третьим лицам".

Также он внес 4 056 долларов гривен в компанию ТАС СК и 3 401 доллар США в компанию "Граве Украина страхование жизни".

Паладийчук задекларировал 76% корпоративных прав в ООО "Телерадиокомпания "Ритм", 30% прав в ООО "Телерадиокомпания "Для Вас", 25% прав в ООО "Айплан" и автомобиль Renault Megane 2007 года выпуска.

Также он указал автомобиль Toyota RAV4 2016 года выпуска, который арендует у компании "Экопромторг"

Жена Паладийчука Оксана Паладийчук в отчетном году получила 1 631 гривен зарплаты, 419 965 гривен от предпринимательской деятельности и 56 гривен процентов.

Также она задекларировала недостроенный гараж площадью 28 кв. м, жилой дом 186 кв. м, садовый дом 62 кв. м и 2 земельных участка (1 000 и 3 680 кв. м).

Как сообщали Українські Новини, секретарь Ровенского городского совета Сергей Паладийчук (фракция "Блок Петра Порошенко") задекларировал 1 843 208 гривен, 93 тыс. долларов и 8,5 тыс. евро доходов и сбережений за 2016 год.

В июне 2016 года Ровенский горсовет избрал секретарем Паладийчука.

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