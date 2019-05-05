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05 мая 2019, воскресенье, 14:01 330
Финансы 2019-05-05T14:03:57+03:00
Українські Новини
Первый зам ровенского губернатора задекларировал зарплату по совместительству и собственную АЗС

Первый зам ровенского губернатора задекларировал зарплату по совместительству и собственную АЗС

Первый заместитель председателя Ровенской областной государственной администрации Виталий Ундир задекларировал 461 036 гривен доходов за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно данным, в отчетном году Ундир получил 453 731 гривну зарплаты на основном месте работы, 5 022 гривен зарплаты на работе по совместительству и 2 283 гривен гонораров.

Также он задекларировал 100 тыс. гривен, 22 тыс. долларов и 15 тыс. евро наличными.

В разделах "Объекты недвижимости" и "Ценное движимое имущество - транспортные средства" первый заместитель председателя обладминистрации указал право собственности на 33% автозаправочной станции площадью 105,5 кв. м.

Также он задекларировал жилой дом площадью 319,4 кв. м, который принадлежит его матери Любови Мельничук.

Жена Ундира Наталья получила в 2018 году 10 320 гривен государственной и социальной материальной помощи, 700 гривен заработной платы в государственном предприятии "Острожское лесное хозяйство" и 9 гривен "дополнительного блага".

У Натальи в собственности находится учебный корпус площадью 338,6 кв. м и земельный участок площадью 1 тыс. кв. м.

Также она задекларировала 4 тыс. долларов наличными.

У Ундира, его жены, а также детей Любови и Александры нет депозитов, автомобилей, квартир и домов.

Как сообщали Українські Новини, ровенский губернатор Муляренко задекларировал антикварные автомобили.

В июле 2017 года Муляренко назначил заместителем Виталия Ундира, с октября того же года он занимает должность первого заместителя председателя обладминистрации.

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