Ровенский губернатор Муляренко задекларировал антикварные автомобили

Председатель Ровенской областной государственной администрации Алексей Муляренко задекларировал 526 134 гривен доходов за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно данным, в отчетном году Муляренко получил 260 934 гривен зарплаты и 265 200 гривен от передачи в аренду имущества.

Также он задекларировал 120 тыс. гривен, 73 тыс. долларов и 38,3 тыс. евро наличных.

В разделах "Объекты недвижимости" и "Ценное движимое имущество - транспортные средства" председатель обладминистрации указал 6 автомобилей (ГАЗ М-20 "Победа" 1953 года выпуска, Peugeot 1992, Сitroen 1993, ВАЗ-2104 1988 и Toyota Highilander 2011 и ГАЗ М-20 "Победа" 1955 года выпуска), 2 земельных участка (2 220 и 619 кв. м), жилой дом 81,1 кв. м и цех с административно-бытовыми помещениями 1 164 кв. м.

Муляренко является конечным бенефициарным собственником компании "Сталь-М".

Жена Муляренко Наталья получила в 2018 году 10 320 гривен государственной и социальной материальной помощи и 500 гривен от занятия предпринимательством.

Сын Иван в 2018 году получил 2 940 гривен стипендии.

У Натальи в собственности пребывает половина автомобиля Audi A6 Avant 2003 года выпуска.

Также она задекларировала 15 тыс. долларов наличными.

У Муляреннко, его жены, а также детей Ивана, Арины, Алексея и пасынка Юрия Куривчака нет депозитов.

Как сообщали Українські Новини, Муляренко задекларировал 392 265 гривен доходов за 2016 год.

В апреле 2016 года Президент Петр Порошенко уволил Виталия Чугунникова с должности председателя Ровенской областной государственной администрации и назначил вместо него секретаря Ривненского городского совета Алексея Муляренко ("Блок Петра Порошенко "Солидарность").