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10 травня 2019, пʼятниця, 14:50 27
Зовнішня політика 2019-05-10T16:45:02+03:00
Українські Новини
Міжнародний трибунал винесе рішення у справі про захоплення українських моряків 25 травня

Міжнародний трибунал винесе рішення у справі про захоплення українських моряків 25 травня

Полонені українські моряки. Фото:
Полонені українські моряки. Фото: "Громадське"

Міжнародний трибунал з морського права винесе рішення у справі про захоплення Росією 3 українських військово-морських кораблів і 24 членів їх екіпажів орієнтовно 25 травня.

Про це перед закриттям слуханням повідомив головуючий суддя, передають Українські Новини.

"Орієнтовна дата винесення рішення в цій справі призначена на суботу, 25 травня 2019. Сторони будуть завчасно проінформовані про будь-які зміни цієї дати", - сказав він.

Під час слухань Україна попросила Міжнародний трибунал як тимчасовий захід зобов'язати Росію негайно повернути Україні захоплені кораблі та звільнити заарештованих членів їх екіпажів, закрити кримінальні справи проти них і не відкривати заново.

Відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права (UNCLOS), іноземні держави не можуть заарештовувати, затримувати і піддавати судочинству військово-морські судна.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний трибунал розпочав слухання справи про захоплення Росією українських кораблів.

Раніше Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу у справі про захоплення українських моряків.

В 2018 році 25 листопада військові РФ близько Керченської протоки захопили 2 українських катери і буксир ВМС.

Всі 24 українські військові моряки, захоплені біля Керченської протоки, заявили, що є військовополоненими.

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