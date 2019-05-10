Международный трибунал начал слушания дела о захвате Россией украинских кораблей

Международный трибунал по морскому праву начал слушания по делу о захвате Россией 3 украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.\r\nОб этом сказал председательствующий судья, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что заявление в трибунал Украина подала 16 апреля.\r\nВ соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), иностранные государства не могут арестовывать, задерживать и подвергать судопроизводству военно-морские суда.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по делу о захвате 24 украинских моряков и 3 кораблей.\r\n25 ноября 2018 года российские военные около Керченского пролива захватили 2 украинских катера и буксир ВМС.\r\nВсе украинские военные моряки, захваченные возле Керченского пролива, заявили, что являются военнопленными.