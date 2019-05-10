подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
ONLINE
10.05.19 13:00 Пресс-конференция независимого эксперта ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктора Мадригаль-Борлоза

10 мая 2019, пятница, 11:43 553
Внешняя политика 2019-05-10T11:46:46+03:00
Українські Новини
Международный трибунал начал слушания дела о захвате Россией украинских кораблей

Международный трибунал начал слушания дела о захвате Россией украинских кораблей

Пленные моряки. Фото:
Пленные моряки. Фото: "Громадське"

Международный трибунал по морскому праву начал слушания по делу о захвате Россией 3 украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.

Об этом сказал председательствующий судья, передают Українськi Новини.

Он отметил, что заявление в трибунал Украина подала 16 апреля.

В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), иностранные государства не могут арестовывать, задерживать и подвергать судопроизводству военно-морские суда.

Как сообщали Українськi Новини, Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по делу о захвате 24 украинских моряков и 3 кораблей.

25 ноября 2018 года российские военные около Керченского пролива захватили 2 украинских катера и буксир ВМС.

Все украинские военные моряки, захваченные возле Керченского пролива, заявили, что являются военнопленными. 

Больше новостей о: Керченский пролив Международный трибунал украинские моряки Пленные моряки

Архив
Новости
Досрочные выборы в Раду выгодны стране, - Коломойский 12:34
Неизвестный сообщил о минировании 5 отелей во Львове 12:30
Сытник отказался от устного допроса и предложил альтернативу 12:16
Сытник не заплатил большую сумму за отдых в заведении в Ровенской области, - Луценко 12:07
Информация о возможном участии Трампа в инаугурации закрытая, - штаб Зеленского 12:06
больше новостей
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце 06:00 Карта
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:39
Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб и разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ 06:11
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве 05:50
Дождь. Фото: reading
Солнечной и сухой погоды пока ждать не стоит: синоптик дала неутешительный прогноз 06:00 Карта
больше новостей
Министр иностранных дел Канады сравнила Зеленского с Трюдо 12:43
Владимир Зеленский с Иваном Залужным и Зеленчук-Потяк. Фото: Владимир Зеленский/Facebook
Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА 17:34
Апаршин предлагает проверить, куда идут деньги, выделенные на новое вооружение 22:06
День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода
Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины 22:19
ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok