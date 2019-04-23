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23 апреля 2019, вторник, 20:31 247
Политика 2019-04-23T22:15:02+03:00
Українські Новини
Международный трибунал по морскому праву рассмотрит дело пленных украинских моряков, - МИД

Международный трибунал по морскому праву рассмотрит дело пленных украинских моряков, - МИД

Пленные моряки. Фото:
Пленные моряки. Фото: "Громадське"

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) проведет слушания о захвате Россией 24 украинских моряков 10-11 мая.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Президент Международного трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер в Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей. Публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 года", - написала Зеркаль.

Она добавила, что процедурный приказ будет опубликован на сайте трибунала.

Как сообщали Українськi Новини, Украина просит Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) обязать Россию немедленно освободить 24 украинских моряков.

15 апреля Российская прокуратура просила суд продлить до 26 июля срок содержания под стражей 24 украинских моряков.

12 марта Федеральная служба безопасности России назначила проведение амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы 14 украинским военным морякам.

25 ноября 2018 года российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС около Керченского пролива.

Все захваченные возле Керченского пролива украинские военные моряки заявили, что являются военнопленными. 

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