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Українські Новини
Дострокові вибори в Раду вигідні країні, - Коломойський

Дострокові вибори в Раду вигідні країні, - Коломойський

Ігор Коломойський. Скріншот: YouTube/KishkiNa
Ігор Коломойський. Скріншот: YouTube/KishkiNa

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що проведення дострокових виборів у Верховну Раду вигідним для країни.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські новини.

На питання журналіста, чи вигідні Коломойському дострокові дострокові парламентські вибори, бізнесмен відповів негативно, зазначивши, що вони вигідні для всієї країни.

"Мені? Заберіть мене. Це вигідно країні. Виходимо з ідеологеми, що у нас є 5 років, нам потрібно швидко ворушитися, наше завдання - збільшити ВВП мінімум в два рази в найближчі два роки, це по 50% на рік, так як 3% в рік - це ніщо, заради цього не потрібно йти в президенти, а просто залишити на самоплив економіку", - сказав Коломойський.

При цьому Коломойський відмовився дати однозначний прогноз щодо дострокового розпуску парламенту, хоча і назвав це питання ключовим.

"Але якщо рухатися дуже швидко, необдумано, то можна налетіти на неприємності і потім через деякий час довго пояснювати, чому не виконали те, що можна було навіть відносно нескладно зробити... Немає відповіді на це питання", - сказав він.

Крім того, Коломойський вважає, що партія "Слуга народу" за короткий час отримала високий рейтинг, який необхідно використовувати для одержання максимальної кількості депутатів у Раді.

Також бізнесмен підтримав змішану систему парламентських виборів.

"А я б поміняв, зробив би ще більш ліберальною. Я б залишив, як є, змішану систему, тільки дозволив би мажоритарникам бути в списках, як це було в 90-х. Це фактично ті ж відкриті списки. Чому її скасували, я не знаю. І тоді, якщо партія, припустимо, не пройшла, а мажоритарник пройшов, він і так буде в парламенті", - розповів Коломойський.

Як повідомляли Українські Новини, голова Окружного адмінсуду Києва заявив, що Президент має юридичні підстави розпустити Раду до 14 червня.

Тим часом ЦВК заявив про проблеми з проведенням позачергових парламентських виборів.

Перед виборами Президента Зеленський мав намір вивчити можливість розпуску Верховної Ради в разі перемоги на виборах.

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