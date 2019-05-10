Перед вихідними курс рубля майже не змінився у київських обмінниках

У п'ятницю, 10 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 8 травня не змінився і становить 3,63 гривні за 10 рублів.\r\nВодночас курс продажу впав на 3 копійки і становить 4,17 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 10 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,63\r\n4,17\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Нацбанк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 травня, на 9,04 коп. до 26,2496 UAH\/USD.\r\nВодночас у Нацбанку заявили, що незважаючи на поліпшення основних економічних показників в 2016-2018, ризики для макроекономічної стабільності зберігаються.\r\nЕкономісти назвали головні ризик спрогнозували курс гривні на травень.\r\nНацбанк зберіг прогноз зростання ВВП.\r\nКрім того, повідомлялося, що кожна п'ята доларова купюра в Україні - підроблена. Найвищий ризик купити підробку – в обмінниках. При цьому найчастіше підробляють стодоларові банкноти.