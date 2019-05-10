Перед вихідними курс рубля майже не змінився у київських обмінниках

У п'ятницю, 10 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 8 травня не змінився і становить 3,63 гривні за 10 рублів.

Водночас курс продажу впав на 3 копійки і становить 4,17 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 10 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,63 4,17 Максимальний 4,00 5,00 Мінімальний 2,50 4,02

Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 травня, на 9,04 коп. до 26,2496 UAH/USD.

Водночас у Нацбанку заявили, що незважаючи на поліпшення основних економічних показників в 2016-2018, ризики для макроекономічної стабільності зберігаються.

Економісти назвали головні ризик спрогнозували курс гривні на травень.

Нацбанк зберіг прогноз зростання ВВП.

Крім того, повідомлялося, що кожна п'ята доларова купюра в Україні - підроблена. Найвищий ризик купити підробку – в обмінниках. При цьому найчастіше підробляють стодоларові банкноти.