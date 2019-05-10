НБУ продолжает укреплять гривну: курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 мая, на 9,04 коп. до 26,2496 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8-9 мая, на 15,59 коп. до 26,3400 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3415,3837\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2624,9550\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2577,7808\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n238,4620\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0242\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2940,4746\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 07 мая на 8,99 коп. до 26,5626 UAH\/USD, курс покупки - на 9,98 коп. до 26,2459 UAH\/USD.\r\nРанее экономисты сделали прогноз курс гривны на май, назвав при этом главные риски.\r\nКроме того, Нацбанк сохранил прогноз роста ВВП на 2019 году при инфляции в 6,3%.\r\nТемв временем в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1,0%, в то время как в марте инфляция замедлилась.