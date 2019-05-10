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10 мая 2019, пятница, 05:59 359
Финансы 2019-05-10T07:30:02+03:00
Українські Новини
НБУ продолжает укреплять гривну: курс валют

НБУ продолжает укреплять гривну: курс валют

Деньги. Фото: pixabay
Деньги. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 мая, на 9,04 коп. до 26,2496 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8-9 мая, на 15,59 коп. до 26,3400 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3415,3837
100 долларов США 2624,9550
100 швейцарских франков 2577,7808
1000 иен 238,4620
10 российских рублей 4,0242
100 евро 2940,4746

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 07 мая на 8,99 коп. до 26,5626 UAH/USD, курс покупки - на 9,98 коп. до 26,2459 UAH/USD.

Ранее экономисты сделали прогноз курс гривны на май, назвав при этом главные риски.

Кроме того, Нацбанк сохранил прогноз роста ВВП  на 2019 году при инфляции в 6,3%.

Темв временем в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1,0%, в то время как в марте инфляция замедлилась.

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