За використання "георгіївських стрічок" в День перемоги поліція склала 13 адмінпротоколів

Поліція склала 13 адміністративних протоколів через використання "георгіївських стрічок" під час проведення акцій, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Україні.

Про це сказано в повідомленні Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, на території України було зареєстровано 33 резонансні справи, найбільше зареєстровано в Києві, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Крім того, станом на 14:00 поліція зареєструвала 5 кримінальних проваджень.

Як повідомляли Українські Новини, учасники акції "Безсмертний полк" завершили ходу в Києві.

Раніше в Україні відзначався День пам'яті і примирення у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.