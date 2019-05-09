За використання "георгіївських стрічок" в День перемоги поліція склала 13 адмінпротоколів

Поліція склала 13 адміністративних протоколів через використання "георгіївських стрічок" під час проведення акцій, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Україні.\r\nПро це сказано в повідомленні Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, на території України було зареєстровано 33 резонансні справи, найбільше зареєстровано в Києві, Дніпропетровській і Миколаївській областях.\r\nКрім того, станом на 14:00 поліція зареєструвала 5 кримінальних проваджень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, учасники акції "Безсмертний полк" завершили ходу в Києві.\r\nРаніше в Україні відзначався День пам'яті і примирення у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.