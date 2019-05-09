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09 травня 2019, четвер, 19:50 41
Політика 2019-05-09T22:15:02+03:00
Українські Новини
За використання "георгіївських стрічок" в День перемоги поліція склала 13 адмінпротоколів

За використання "георгіївських стрічок" в День перемоги поліція склала 13 адмінпротоколів

Георгіївська стрічка. Фото: point.md
Георгіївська стрічка. Фото: point.md

Поліція склала 13 адміністративних протоколів через використання "георгіївських стрічок" під час проведення акцій, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Україні.

Про це сказано в повідомленні Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, на території України було зареєстровано 33 резонансні справи, найбільше зареєстровано в Києві, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Крім того, станом на 14:00 поліція зареєструвала 5 кримінальних проваджень.

Як повідомляли Українські Новини, учасники акції "Безсмертний полк" завершили ходу в Києві.

Раніше в Україні відзначався День пам'яті і примирення у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.

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