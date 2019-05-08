Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины

День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода

День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода

В честь Дня памяти и примирения в Киеве состоялся марш матерей, жен и участников нынешней войны Украины с Россией на Донбассе.

Сначала в колонном зале КГГА состоялась церемония награждения родителей погибших участников АТО/ООС, пишет "Радио Свобода".

После официальной части матери, жены и дети воинов АТО/ООС прошли маршем по улице Крещатик, Майдане Независимости, по улице Трехсвятительской до Михайловской площади, где возложили цветы к Стене памяти. В шествии также приняли участие курсанты, активисты и жители столицы.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний отслужил молебен по защитникам Украины.

По официальным данным, с начала боевых действий на Донбассе погибли 2973 украинских военных.

День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода

День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода

День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода

День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА.

Также Кабмин утвердил мероприятия ко Дню победы и посоветовал чиновникам носить "Мак памяти" в одежде.