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08 мая 2019, среда, 22:19 21
Жизнь 2019-05-08T22:19:12+03:00
Українські Новини
Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины

Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины

День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода
День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода

В честь Дня памяти и примирения в Киеве состоялся марш матерей, жен и участников нынешней войны Украины с Россией на Донбассе.

Сначала в колонном зале КГГА состоялась церемония награждения родителей погибших участников АТО/ООС, пишет "Радио Свобода".

После официальной части матери, жены и дети воинов АТО/ООС прошли маршем по улице Крещатик, Майдане Независимости, по улице Трехсвятительской до Михайловской площади, где возложили цветы к Стене памяти. В шествии также приняли участие курсанты, активисты и жители столицы.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний отслужил молебен по защитникам Украины.

По официальным данным, с начала боевых действий на Донбассе погибли 2973 украинских военных.

День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио СвободаДень памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода

День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио СвободаДень памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода

День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио СвободаДень памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода

День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио СвободаДень памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА.

Также Кабмин утвердил мероприятия ко Дню победы и посоветовал чиновникам носить "Мак памяти" в одежде.

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