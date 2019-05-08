Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины

В честь Дня памяти и примирения в Киеве состоялся марш матерей, жен и участников нынешней войны Украины с Россией на Донбассе.\r\nСначала в колонном зале КГГА состоялась церемония награждения родителей погибших участников АТО\/ООС, пишет "Радио Свобода".\r\nПосле официальной части матери, жены и дети воинов АТО\/ООС прошли маршем по улице Крещатик, Майдане Независимости, по улице Трехсвятительской до Михайловской площади, где возложили цветы к Стене памяти. В шествии также приняли участие курсанты, активисты и жители столицы.\r\nГлава ПЦУ митрополит Епифаний отслужил молебен по защитникам Украины.\r\nПо официальным данным, с начала боевых действий на Донбассе погибли 2973 украинских военных.\r\nДень памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода\r\nДень памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода\r\nДень памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода\r\nДень памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода\r\nКак сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА.\r\nТакже Кабмин утвердил мероприятия ко Дню победы и посоветовал чиновникам носить "Мак памяти" в одежде.