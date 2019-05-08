Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения

8 мая Украина отмечает День памяти и примирения – 74 года назад в этот день антигитлеровская коалиция приняла акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.

8 мая во многих странах Европы и США чтят память десятков миллионов жертв Второй мировой войны.

В Украине празднование победы над нацизмом и чествование памяти погибших впервые отмечали два дня, 8-9 мая, в 2014 году. А в 2015-м президент Петр Порошенко подписал указ об учреждении в Украине Дня памяти и примирения. Его символом стал красный мак - во многих западных странах он является данью памяти жертвам всех военных и гражданских вооружённых конфликтов после 1914-го года. Также выходным днем в Украине традиционно остается 9 мая – День победы.

Во всей Украине в эти два дня состоится множество памятных мероприятий.