В Киеве завершили шествие 500 участников "Бессмертного полка"

Около 500 участников акции "Бессмертный полк" завершили шествие в Киеве.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nАкция началась около 10:00 у метро "Арсенальная" и завершилась в 11:30 в Парке Славы.\r\nАкция прошла мирно, играла советская музыка, участники скандировали "Фашизм не пройдет!".\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве.\r\nТакже вчера в Украине отмечался День памяти и примирения, в который проводился марш памяти павших защитников Украины.