В Киеве завершили шествие 500 участников "Бессмертного полка"

Около 500 участников акции "Бессмертный полк" завершили шествие в Киеве.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Акция началась около 10:00 у метро "Арсенальная" и завершилась в 11:30 в Парке Славы.

Акция прошла мирно, играла советская музыка, участники скандировали "Фашизм не пройдет!".

Как сообщали Українськi Новини, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве.

Также вчера в Украине отмечался День памяти и примирения, в который проводился марш памяти павших защитников Украины.