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09 травня 2019, четвер, 19:18 14
Суспільство 2019-05-09T19:23:35+03:00
Українські Новини
Відео дня: велопробіг на честь Дня перемоги в Кривому Розі

Відео дня: велопробіг на честь Дня перемоги в Кривому Розі

Близько 400 людей взяли участь у велопробігу на честь Дня Перемоги у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомив організатор велопробігу Роман Акальмаз.

Загальна дистанція велопробігу склала 20 км.

Велопробіг розпочався біля стели Перемоги, пройшов центральними вулицями міста і завершився в парку ім. Мершавцева.

"Кожен рік ми проводимо цей велопробіг на честь воїнів-визволителів, проти фашизму і з тим, щоб вшанувати пам'ять загиблих фронтовиків", - сказав Акальмаз.

Учасників велопробігу пригощали солдатською кашею та гарячим чаєм.

Як повідомляли Українські Новини, учасники акції "Безсмертний полк" завершили ходу в Києві.

Раніше в Україні відзначався День пам'яті і примирення у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.

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