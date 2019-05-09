Відео дня: велопробіг на честь Дня перемоги в Кривому Розі

Близько 400 людей взяли участь у велопробігу на честь Дня Перемоги у Кривому Розі (Дніпропетровська область).\r\nПро це Українським Новинам повідомив організатор велопробігу Роман Акальмаз.\r\nЗагальна дистанція велопробігу склала 20 км.\r\nВелопробіг розпочався біля стели Перемоги, пройшов центральними вулицями міста і завершився в парку ім. Мершавцева.\r\n"Кожен рік ми проводимо цей велопробіг на честь воїнів-визволителів, проти фашизму і з тим, щоб вшанувати пам'ять загиблих фронтовиків", - сказав Акальмаз.\r\nУчасників велопробігу пригощали солдатською кашею та гарячим чаєм.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, учасники акції "Безсмертний полк" завершили ходу в Києві.\r\nРаніше в Україні відзначався День пам'яті і примирення у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.