Близько 700 тис. українців вийшли на вулиці країни в День перемоги, - Нацполіція

Національна поліція не зафіксувала грубих порушень громадського порядку в ході проведення акцій, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, по всій Україні пройшло понад 1 400 масових заходів, у яких взяли участь близько 700 тис. осіб.

До охорони правопорядку було залучено майже 22 тис. правоохоронців, серед них 19,3 тис. поліцейських і 2,5 тис. військовослужбовців Нацгвардії.

Масові заходи в державі пройшли спокійно і без грубих порушень громадського порядку, найбільш масовими вони були в Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі.

На даний момент пам'ятні заходи практично скрізь завершилися.

Як повідомляли Українські Новини, 500 учасників акції "Безсмертний полк" завершили ходу в Києві.

Раніше в Україні відзначався День пам'яті і примирення у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.