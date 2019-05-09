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09 мая 2019, четверг, 16:42 230
Происшествия 2019-05-09T16:48:28+03:00
Українські Новини
"Бессмертный полк" в Харькове "встретили" активисты с портретами воинов УПА

"Бессмертный полк" в Харькове "встретили" активисты с портретами воинов УПА

День победы в Харькове. Фото: Страна
День победы в Харькове. Фото: Страна

В Харькове 9 мая на празднование Дня победы пришло несколько тысяч человек, не обошлось без столкновений.

Об этом сообщила "Страна".

"В возложении цветов принял участие городской глава Геннадий Кернес. Рядом с мэром были и народные депутаты, такие, как Александр Грановский (БПП) и Вадим Рабинович (Оппозиционная платформа - За жизнь!)", - сказано в сообщении.

Сообщается, что за 50 метров до места возложения цветов дорогу колонне преградили около 20 радикально настроенных людей.  Часть из них была в камуфляжной форме с надписью "Национальные дружины", некоторые несли портреты участников УПА. Молодые парни возрастом 17-25 лет на некоторое время "возглавили" колонну, но подойдя к вечному огню разошлись по две стороны, тем самым дав возможность участникам основного шествия возложить цветы.

Также сообщается, что во время мероприятий в Харькове произошло несколько столкновений.

"Первая предпосылка к ним возникла на входе к мемориалу, когда один общественный активист заметил на портрете одного из участников "Бессмертного полка" напечатанную версию георгиевской ленты. Активист требовал вызвать наряд полиции, но его оттеснили сами участники шествия, даже не дав тому возможности зайти на территорию мемориала", - сказано в сообщении.

Позднее после выкрика "Бандера, Шухевича – наши герои!" один из активистов получил удар от кого-то в толпе.

"Полиция мгновенно стала кордоном между радикалами и "Бессмертным полком", применив слезоточивый газ. Позже полиция вывела в сторону от основного эпицентра событий несколько радикалов для выяснения сложившейся ситуации", - сообщила "Страна".

День победы в Харькове. Фото: СтранаДень победы в Харькове. Фото: Страна

Как сообщали Українськi Новини, 500 участников акции "Бессмертный полк" завершили шествие в Киеве.

Ранее в Украине отмечался День памяти и примирения, в который проводился марш памяти павших защитников Украины.

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