"Безсмертний полк" в Харкові "зустріли" активісти з портретами воїнів УПА

У Харкові 9 травня на святкування Дня перемоги прийшло кілька тисяч людей, не обійшлося без сутичок.

Про це повідомила "Страна".

"У покладанні квітів взяв участь міський голова Геннадій Кернес. Поруч з мером були і народні депутати, такі, як Олександр Грановський (БПП) і Вадим Рабинович (Опозиційна платформа - За життя!)", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що за 50 метрів до місця покладання квітів дорогу колоні перегородили близько 20 радикально налаштованих людей. Частина з них була у камуфляжній формі з написом "Національні дружини", деякі несли портрети учасників УПА. Молоді хлопці віком 17-25 років на деякий час "очолили" колону, але підійшовши до вічного вогню розійшлися по дві сторони, тим самим давши можливість учасникам основного ходи покласти квіти.

Також повідомляється, що під час заходів у Харкові відбулося кілька сутичок.

"Перша передумова до них виникла на вході до меморіалу, коли один громадський активіст помітив на портреті одного з учасників "Безсмертного полку" друковану версію георгіївської стрічки. Активіст вимагав викликати наряд поліції, але його відтіснили самі учасники ходи, навіть не давши тому змоги зайти на територію меморіалу", - сказано в повідомленні.

Пізніше після вигуку "Бандера, Шухевича – наші герої!" один з активістів отримав удар від когось у натовпі.

"Поліція миттєво стала кордоном між радикалами і "Безсмертним полком", застосувавши сльозогінний газ. Пізніше поліція вивела в бік від основного епіцентру подій кілька радикалів для з'ясування ситуації", - повідомила "Страна".

День перемоги в Харкові. Фото: Країна

Як повідомляли Українські Новини, 500 учасників акції "Безсмертний полк" завершили ходу в Києві.

Раніше в Україні відзначався День пам'яті і примирення у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.