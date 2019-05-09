На шествие "Бессмертного полка" в Одессе пришли радикалы

Около 1 тыс. человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в честь Дня Победы в Одессе.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Одесского городского совета.\r\nУчастники акции пришли на Аллею Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.\r\nОни несли портреты своих родственников, воевавших во Второй мировой войне.\r\nТакже они держали в руках красные шары и цветы.\r\nУчастники скандировали: "Одесса - город-герой", "Спасибо деду за победу!", "Фашизм не пройдет!" и другие.\r\nСотрудники Национальной полиции предотвратили возможные провокации.\r\nПолиция задержала одного из участников акции с "георгиевской лентой".\r\nРешается вопрос о его привлечении к административной ответственности.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=-CdORUhPG-A" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщила "Страна", во время акции перед участниками "Бессмертного полка" собрались националистически настроенные молодые люди с портретами воинов Украинской повстанческой армии. Обе группы дошли до памятника, где они перекрикивались лозунгами.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 500 участников акции "Бессмертный полк" завершили шествие в Киеве.\r\nРанее в Украине отмечался День памяти и примирения, в который проводился марш памяти павших защитников Украины.