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09 мая 2019, четверг, 15:30 2330
Общество 2019-05-09T15:30:01+03:00
Українські Новини
На шествие "Бессмертного полка" в Одессе пришли радикалы

На шествие "Бессмертного полка" в Одессе пришли радикалы

Около 1 тыс. человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в честь Дня Победы в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесского городского совета.

Участники акции пришли на Аллею Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Они несли портреты своих родственников, воевавших во Второй мировой войне.

Также они держали в руках красные шары и цветы.

Участники скандировали: "Одесса - город-герой", "Спасибо деду за победу!", "Фашизм не пройдет!" и другие.

Сотрудники Национальной полиции предотвратили возможные провокации.

Полиция задержала одного из участников акции с "георгиевской лентой".

Решается вопрос о его привлечении к административной ответственности.

Как сообщила "Страна", во время акции перед участниками "Бессмертного полка" собрались националистически настроенные молодые люди с портретами воинов Украинской повстанческой армии. Обе группы дошли до памятника, где они перекрикивались лозунгами.

Как сообщали Українськi Новини, 500 участников акции "Бессмертный полк" завершили шествие в Киеве.

Ранее в Украине отмечался День памяти и примирения, в который проводился марш памяти павших защитников Украины.

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