У Києві завершили ходу 500 учасників "Безсмертного полку"

Близько 500 учасників акції "Безсмертний полк" завершили ходу в Києві.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nАкція почалася близько 10:00 біля метро "Арсенальна" і завершилася в 11:30 в Парку Слави.\r\nАкція пройшла мирно, грала радянська музика, учасники скандували "Фашизм не пройде!".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві.\r\nТакож вчора в Україні відзначався День пам'яті і примирення у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.