У Києві завершили ходу 500 учасників "Безсмертного полку"

Близько 500 учасників акції "Безсмертний полк" завершили ходу в Києві.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Акція почалася близько 10:00 біля метро "Арсенальна" і завершилася в 11:30 в Парку Слави.

Акція пройшла мирно, грала радянська музика, учасники скандували "Фашизм не пройде!".

Як повідомляли Українські Новини, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві.

Також вчора в Україні відзначався День пам'яті і примирення у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.