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  • В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве
09 мая 2019, четверг, 05:50 324
Lifestyle 2019-05-09T05:50:02+03:00
Українські Новини
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве

В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве

Сегодня 74-я годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне. Фото: pixabay.com
Сегодня 74-я годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне. Фото: pixabay.com

Сегодня украинцы отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 74-ю годовщину. Торжественный праздник памяти и почтения в нынешнем виде появился в Украине в 2016 году. О том, как День был установлен и о мероприятиях в Киеве, расскажут Українські Новини.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне официально сменил "День победы" в 2016 году, хотя еще в 2015, к 70-летней годовщине, было принято решение отмечать праздник в измененном виде.

Новый праздник направлен на декоммунизацию и предусматривает отказ от советской символики (в настоящее время коммунистическая и нацистская символика официально запрещены), а также вытеснение термина "Великая Отечественная война", заменяемый на "Вторая мировая война".

Так, праздник остается днем памяти, но в его суть вложено переосмысление исторических событий Второй мировой, отказ от празднества в пользу почтения памяти каждого борца с нацизмом, выражение солидарности между странами и народами Объединенных Наций.

Теперь главным сопровождающим знаком Дня победы над нацизмом признан цветок красного мака, давно ставший символом дней памяти о событиях Второй мировой войны.

В праздник организовываются просветительские проекты, лекции, посвященные соответствующей тематике. При этом проводятся торжественные церемонии. Например, традиционное возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы.

Ряд мероприятий проводится в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, где пройдет концерт, проведется поминальное богослужение, церемония возложения гирлянды Военной Славы. Также посетить на праздник можно и Певчее поле, где пройдет торжественная программа "Годам никогда память не стереть".

Как сообщали Українські Новини, в день праздника будет прохладно и дождливо.

Вчера в Украине отмечался День памяти и примирения, в который проводился марш памяти павших защитников Украины.

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