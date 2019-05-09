В Киеве 500 участников акции "Бессмертный полк" начали шествие, полиция усилила охрану

500 участников акции "Бессмертный полк" начали шествие в Киеве.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nАкция началась около 10:00 у метро "Арсенальная".\r\nК участникам акции присоединились часть депутатов Верховной Рады от "Оппозиционного блока".\r\nАкция проходит мирно, играет советская музыка.\r\nПолиция установила кордон вдоль ул. Мазепы и ул. Лаврская.\r\nТакже отряды полиции находятся на станции метро "Арсенальная".\r\n\r\n\r\n\r\nПравоохранители проверяют рюкзаки всех граждан, идущих на акцию.\r\nУчастники акции держат портреты погибших во Второй мировой войне родственников.\r\n\r\nОдин молодой парень держит портрет экс-Президента США Рональда Рейгана.\r\n\r\nСитуация спокойная, инцидентов не зафиксировано.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве.\r\nТакже вчера в Украине отмечался День памяти и примирения, в который проводился марш памяти павших защитников Украины.