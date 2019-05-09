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09 мая 2019, четверг, 10:28 349
Политика 2019-05-09T10:28:07+03:00
Українські Новини
В Киеве 500 участников акции "Бессмертный полк" начали шествие, полиция усилила охрану

В Киеве 500 участников акции "Бессмертный полк" начали шествие, полиция усилила охрану

Акция
Акция "Бессмертный полк" в Киеве

500 участников акции "Бессмертный полк" начали шествие в Киеве.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Акция началась около 10:00 у метро "Арсенальная".

К участникам акции присоединились часть депутатов Верховной Рады от "Оппозиционного блока".

Акция проходит мирно, играет советская музыка.

Полиция установила кордон вдоль ул. Мазепы и ул. Лаврская.

Также отряды полиции находятся на станции метро "Арсенальная".

Правоохранители проверяют рюкзаки всех граждан, идущих на акцию.

Участники акции держат портреты погибших во Второй мировой войне родственников.

Один молодой парень держит портрет экс-Президента США Рональда Рейгана.

Ситуация спокойная, инцидентов не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве.

Также вчера в Украине отмечался День памяти и примирения, в который проводился марш памяти павших защитников Украины.

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