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08 травня 2019, середа, 18:01 8
Зовнішня політика 2019-05-08T18:30:03+03:00
Українські Новини
Україна офіційно просить міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії

Україна офіційно просить міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії

Санкції проти Росії. Фото: assmedia.livejournal.com
Санкції проти Росії. Фото: assmedia.livejournal.com

Міністр закордонних справ Павло Клімкін офіційно звернувся з листом до іноземних держав з проханням посилити санкції щодо Росії у зв'язку із спрощенням видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донбасу.

Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Міністр закордонних справ Павло Клімкін направив листа керівникам зовнішньополітичних відомств країн ЄС, НАТО, "Великої сімки" та інших країн-партнерів", - сказала вона.

За її словами, в листі висловлено структурована українська позиція з питання паспортизації та пов'язаними з цим погрозами безпеки, в тому числі з посиланням на аналогічні прецеденти в інших державах.

"Ключовий момент у тому, що саме цим листом Україна офіційно закликає країни-члени НАТО та інших партнерів до розширення санкційного переліку міжнародного протидії російської агресії за рахунок включення в нього паспортного кейса", - пояснила Зеленко.

Речник МЗС також висловила надію на те, що міжнародне співтовариство не буде визнавати подібні паспорти.

Як повідомляли Українські Новини, США назвали абсурдним указ Володимира Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛНР" і "ДНР". Крім того, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер назвав рішення Росії про спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу порушенням "мінських домовленостей".

У свою чергу Путін здивувався "негативу" через видачу паспортів РФ і згадав про Польщу і Угорщину. Також Росія не вважає це рішення порушенням "мінських домовленостей".

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