Порошенко погодився на допит в ГПУ

Президент Петро Порошенко, якого ГПУ хоче силою привести на допит, погодився дати свої свідчення в Генпрокуратурі.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.\r\n"Вийшли на контакт з (Адміністрації Президента) зі слідчим і попросили про можливість спільного визначення дати допиту", - сказав він.\r\nСпіврозмовник не уточнив, про які дати йде мова.\r\nПорошенко повинен підписати протокол допиту, який відбувся в кінці 2016 року, і дати додаткові свідчення у справі Майдану.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Порошенко не прийшов на допит в ГПУ.\r\nЙого викликали на допит в ГПУ на 7 травня.\r\nПорошенко досі не підписав протокол допиту у справах Майдану, який відбувся в листопаді 2016 року.\r\n