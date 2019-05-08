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08 травня 2019, середа, 14:52 42
Президент 2019-05-08T15:00:10+03:00
Українські Новини
Порошенко погодився на допит в ГПУ

Порошенко погодився на допит в ГПУ

Петро Порошенко розмовляє по телефону. Фото: reporter-ua
Петро Порошенко розмовляє по телефону. Фото: reporter-ua

Президент Петро Порошенко, якого ГПУ хоче силою привести на допит, погодився дати свої свідчення в Генпрокуратурі.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Вийшли на контакт з (Адміністрації Президента) зі слідчим і попросили про можливість спільного визначення дати допиту", - сказав він.

Співрозмовник не уточнив, про які дати йде мова.

Порошенко повинен підписати протокол допиту, який відбувся в кінці 2016 року, і дати додаткові свідчення у справі Майдану.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Порошенко не прийшов на допит в ГПУ.

Його викликали на допит в ГПУ на 7 травня.

Порошенко досі не підписав протокол допиту у справах Майдану, який відбувся в листопаді 2016 року.

 

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