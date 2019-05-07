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07 травня 2019, вівторок, 10:52 536
Силові структури 2019-05-07T13:45:03+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит

Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит

Петро Порошенко.Фото: president.gov.ua
Петро Порошенко.Фото: president.gov.ua

Генеральна прокуратура ініціює силовий привід Президента Петра Порошенка на допит після припинення його президентських повноважень.

Про це біля будівлі слідчого підрозділу ГПУ повідомив журналістам начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передають Українські Новини.

"На сьогодні (силовий) привід не можна застосувати... Якщо закінчаться повноваження, то ми будемо звертатися до суду про застосування до нього (Порошенка) приводу", - сказав він.

Також, зі слів Горбатіюка, якщо Порошенко повторно не прийде на допит, то ГПУ буде звертатися до суду для накладення на нього штрафу за неявку.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко не прийшов на допит в ГПУ.

Раніше Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня.

Порошенко досі не підписав протокол допиту у справах Майдану.

У листопаді 2016 року ГПУ викликала на допит Порошенка у справі Евромайдану.

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