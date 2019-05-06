Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня

Генеральна прокуратура викликає президента Петра Порошенка на допит 7 травня.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"На завтра викликаний (Порошенко)", - сказав він.

За його словами, Порошенко викликаний для допиту у справах про злочини проти євромайданівців.

Також від нього очікують підписання протоколу допиту, який відбувся в листопаді 2016 року.

"І для підпису старого (протоколу допиту) і для додаткового допиту", - зазначив співрозмовник.

У свою чергу, начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк підтвердив Українським Новинам інформацію про виклик Порошенко на додатковий допит на завтра 7 травня.

Час допиту не уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко досі не підписав протокол допиту у справах Майдану.

У листопаді 2016 року ГПУ викликала на допит Порошенка по справі Євромайдану.

ГПУ підозрює топ-чиновників з оточення Порошенка у відмиванні $406 млн під виглядом продажу UMH.