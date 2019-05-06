Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня

Генеральна прокуратура викликає президента Петра Порошенка на допит 7 травня.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.\r\n"На завтра викликаний (Порошенко)", - сказав він.\r\nЗа його словами, Порошенко викликаний для допиту у справах про злочини проти євромайданівців.\r\nТакож від нього очікують підписання протоколу допиту, який відбувся в листопаді 2016 року.\r\n"І для підпису старого (протоколу допиту) і для додаткового допиту", - зазначив співрозмовник.\r\nУ свою чергу, начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк підтвердив Українським Новинам інформацію про виклик Порошенко на додатковий допит на завтра 7 травня.\r\nЧас допиту не уточнюється.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко досі не підписав протокол допиту у справах Майдану.\r\nУ листопаді 2016 року ГПУ викликала на допит Порошенка по справі Євромайдану.\r\nГПУ підозрює топ-чиновників з оточення Порошенка у відмиванні $406 млн під виглядом продажу UMH.\r\n \r\n