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06 травня 2019, понеділок, 14:14 622
Президент 2019-05-06T14:20:46+03:00
Українські Новини
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня

Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня

Петро Порошенко. Фото: сайт Президента України
Петро Порошенко. Фото: сайт Президента України

Генеральна прокуратура викликає президента Петра Порошенка на допит 7 травня.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"На завтра викликаний (Порошенко)", - сказав він.

За його словами, Порошенко викликаний для допиту у справах про злочини проти євромайданівців.

Також від нього очікують підписання протоколу допиту, який відбувся в листопаді 2016 року.

"І для підпису старого (протоколу допиту) і для додаткового допиту", - зазначив співрозмовник.

У свою чергу, начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк підтвердив Українським Новинам інформацію про виклик Порошенко на додатковий допит на завтра 7 травня.

Час допиту не уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко досі не підписав протокол допиту у справах Майдану.

У листопаді 2016 року ГПУ викликала на допит Порошенка по справі Євромайдану.

ГПУ підозрює топ-чиновників з оточення Порошенка у відмиванні $406 млн під виглядом продажу UMH.

 

 

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