Порошенко не прийшов на допит в ГПУ

Президент Петро Порошенко не прийшов на допит в Генеральну прокуратуру.\r\nПро це Українським Новинам повідомив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.\r\n"Ні, (Порошенко) не з'явився", - сказав він.\r\nПричини неявки не відомі.\r\nГорбатюк додав, що Генпрокуратура має намір повторно викликати Порошенка на допит.\r\n"Обов'язково (викличемо знову)", - підкреслив прокурор.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня.\r\nПорошенко досі не підписав протокол допиту у справах Майдану.\r\nУ листопаді 2016 року ГПУ викликала на допит Порошенка по справі Євромайдану.