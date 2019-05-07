Порошенко не прийшов на допит в ГПУ

Президент Петро Порошенко не прийшов на допит в Генеральну прокуратуру.

Про це Українським Новинам повідомив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Ні, (Порошенко) не з'явився", - сказав він.

Причини неявки не відомі.

Горбатюк додав, що Генпрокуратура має намір повторно викликати Порошенка на допит.

"Обов'язково (викличемо знову)", - підкреслив прокурор.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня.

Порошенко досі не підписав протокол допиту у справах Майдану.

У листопаді 2016 року ГПУ викликала на допит Порошенка по справі Євромайдану.