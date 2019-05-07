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07 травня 2019, вівторок, 13:00 16
Президент 2019-05-07T14:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський зустрівся з главою УГКЦ Святославом

Зеленський зустрівся з главою УГКЦ Святославом

Зеленський та глава УГКЦ Святослав. Фото: facebook.com/ze2019official
Зеленський та глава УГКЦ Святослав. Фото: facebook.com/ze2019official

Новообраний Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святославом (Шевчуком), під час якої серед іншого вони обговорили роль Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у збереженні релігійного миру.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

"6 травня новообраний Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком... Володимир Зеленський подякував за духовну підтримку з боку Української греко-католицької церкви всіх українців в нинішній непростий час. Крім того, новообраний Президент наголосив на важливості служіння, яке Церква здійснює на окупованих територіях Донбасу і в анексованому Криму. Під час зустрічі також йшлося про місію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у збереженні релігійного світу, про громадську ініціативу для побудови європейської України. Окремо було наголошено на важливості Світового конгресу українців та української діаспори для підтримки нашої країни в світі, а також на необхідності належної відповіді на виклики гібридної війни. Окремим пунктом обговорення стала проблема масової еміграції молоді з України та роль церкви в забезпеченні духовної опіки емігрантів і підтримки їх зв'язку з Батьківщиною", - сказано в повідомленні.

Під час зустрічі співрозмовники обмінялися привітаннями: Зеленський привітав Святослава з минулим днем ​​народження (5 травня), а голова УГКЦ Зеленського - з перемогою на виборах Президента.

Також Святослав подарував Зеленському книгу про історію УГКЦ та ікону дванадцяти найбільших церковних свят.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський 30 квітня зустрівся з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Єпіфанієм і обговорив з ним конфлікт на Донбасі, боротьбу з корупцією та бідністю.

В цей же день Зеленський зустрівся з Патріархом Філаретом, який закликав його використовувати дану йому владу для сприяння добра і подолання зла, а також обговорив з предстоятелем Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом), митрополитом Київським Онуфрієм ситуацію, що склалася в релігійній сфері в Україні.

Також рабини розповіли Зеленському, що результати виборів Президента підтвердили відсутність в Україні антисемітизму.

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