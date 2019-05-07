В обмінниках Києва російський рубль подорожчав

У вівторок, 7 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 6 травня зріс на 4 копійки і становив 3,66 гривні за 10 рублів.\r\nВодночас, курс продажу зріс на 1 копійку і становить 4,21 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,66\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,97\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n3,00\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nДинаміка курсу рубля по днях:\r\nІнфографіка: charts.finance.іа\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 7 травня знизився порівняно з курсом на 6 травня на 6,46 коп. до 26,6733 UAH\/USD, курс купівлі - на 6,98 коп. до 26,3494 UAH\/USD.\r\nЕкономісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.\r\nТим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП.\r\nТакож повідомлялося, що кожна п'ята доларова купюра в Україні - підроблена. При цьому найчастіше підробляють стодоларові банкноти. Найвищий ризик купити підробку – в обмінниках. Там чи не половина банкнот фальшиві.