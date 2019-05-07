В обмінниках Києва російський рубль подорожчав

У вівторок, 7 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 6 травня зріс на 4 копійки і становив 3,66 гривні за 10 рублів.

Водночас, курс продажу зріс на 1 копійку і становить 4,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси готівкової іноземної валюти:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,66 4,21 Максимальний 3,97 5,00 Мінімальний 3,00 4,03

Динаміка курсу рубля по днях:

Інфографіка: charts.finance.іа

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 7 травня знизився порівняно з курсом на 6 травня на 6,46 коп. до 26,6733 UAH/USD, курс купівлі - на 6,98 коп. до 26,3494 UAH/USD.

Економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.

Тим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП.

Також повідомлялося, що кожна п'ята доларова купюра в Україні - підроблена. При цьому найчастіше підробляють стодоларові банкноти. Найвищий ризик купити підробку – в обмінниках. Там чи не половина банкнот фальшиві.