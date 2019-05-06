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06 мая 2019, понедельник, 10:30 619
Финансы 2019-05-06T10:33:06+03:00
Українські Новини
Курс рубля в обменниках обвалился

Курс рубля в обменниках обвалился

В поедельник, 6 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 3 мая упал на 6 копеек и составил 3,62 гривны за 10 рублей.

В то же время, курс продажи упал на 3 копейки и составил 4,20 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 6 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,62 4,20
Максимальный 4,00 5,00
Минимальный 2,50 4,04

Как сообщали Українські Новини, экономисты спрогнозировали курс гривны на май и назвали главные риски.

Ранее курс покупки рубля снова упал до 3,6 гривны за 10 рублей.

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