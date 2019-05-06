У пожежі в аеропорту "Шереметьєво" могла постраждати українка, - МЗС

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про українку, яка постраждала через пожежу на літаку в аеропорту "Шереметьєво" в Москві.

Про це сказано в повідомленні міністра закордонних справ Павла Клімкіна в його мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Наші консули перевіряють інформацію про громадянку, яка постраждала в результаті пожежі на літаку SSJ100 в "Шереметьєво", - написав він.

Також Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Він зазначив, що людське життя безцінне і що в цивілізованому світі це розуміють.

Як повідомляли Українські Новини, лайнер "Аерофлоту", що здійснив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво", прямував з Москви до Мурманська. За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб").

В Росії назвали основні версії аварії літака в "Шереметьєво".

ЗМІ писали, що в пожежі літака в московському Шереметьєво загинув громадянин США.

Зеленський мимохідь поспівчував трагедії у "Шереметьєво".