В авиакатастрофе в Москве погиб 41 человек

41 человек, включая одного члена экипажа, погиб в авиакатастрофе Superjet в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. Об этом сообщает ТАСС.

"Погибли 41 человек", - сказала Марковская журналистам.

Лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Ранее сообщалось, что погибли не менее 13 человек.