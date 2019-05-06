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06 мая 2019, понедельник, 08:15 227
Политика 2019-05-06T08:15:11+03:00
Українські Новини
В авиакатастрофе в Москве погиб 41 человек

В авиакатастрофе в Москве погиб 41 человек

41 человек, включая одного члена экипажа, погиб в авиакатастрофе Superjet в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. Об этом сообщает ТАСС.

"Погибли 41 человек", - сказала Марковская журналистам.

Лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Ранее сообщалось, что погибли не менее 13 человек.

Больше новостей о: Москва Авиакатастрофа Шереметьево Аэропорт "Шереметьево"

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