Зеленський попросив рабинів допомогти налагодити діалог з мешканцями Донбасу і Криму

Новообраний Президент Володимир Зеленський закликає представників Ради рабинів України сприяти побудові діалогу з мешканцями окупованих територій Донбасу і Криму.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Володимира Зеленського, передають Українські Новини.

Про це Зеленський заявив на зустрічі з представниками Ради рабинів України в понеділок.

"Я провів зустрічі з представниками різних релігій і культур. І сьогодні звертаюся до вас із проханням підтримати нашу ідею розвитку діалогу з жителями тимчасово окупованих територій на сході України та в Криму. Ми вважаємо за необхідне не втрачати зв'язок з цими людьми, тому що всі вони - українці, наші співгромадяни", - наголосив він.

Крім того, на зустрічі йшлося про боротьбу з антисемітизмом, учасники зазначили, що в Україні сьогодні ця проблема не є такою гострою, як в інших країнах світу.

Також рабини вітали Зеленського з обранням на пост Президента і висловили свою підтримку в усіх його мирних ініціативах.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський 30 квітня зустрівся з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Єпіфанієм і обговорив з ним конфлікт на Донбасі, боротьбу з корупцією та бідністю.

В цей же день Зеленський зустрівся з Патріархом Філаретом, який закликав його використовувати дану йому владу для сприяння добра і подолання зла, а також обговорив з предстоятелем Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом), митрополитом Київським Онуфрієм ситуацію, що склалася в релігійній сфері в Україні.

Також рабини розповіли Зеленському, що результати виборів Президента підтвердили відсутність в Україні антисемітизму.